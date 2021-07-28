У "Борисполі" затримали рейс до Єгипту: у чому причина

Люди будуть вилітати з аеропорту у той час, коли вже мали приземлитися

/ Фото: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримується виліт літака за маршрутом Київ – Шарм-ель-Шейх. Замість 11:40 рейс перенесли на 14:30.

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Про це повідомляється на табло аеропорту "Бориспіль", а також на сайті авіакомпанії. Там також пишуть про незаплановані зміни в розкладі.

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Людям доведеться чекати свого вильоту три години, і вони вилетять з Києва як раз у той час, коли повинні були приземлитися вже в Єгипті.

Скріншот з сайту flyuia

Значно пізніше вилетить і рейс з Шарм-ель-Шейху до Києва. Замість прибуття в українську столицю о дев'ятій вечора, він прибуде після півночі. В авіакомпанії говорять, що затримка незначна. Вона може бути з різних причин. Від проблем з багажем до інших більш значущих причин.

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У пресслужбі авіакомпанії МАУ розповіли "Сьогодні", що довелося замінити літак з технічних причин, тому графік зрушився.

"Нічого страшного не сталося – це штатна ситуація, яка цілком допустима в пік сезону. Для нас важлива безпека пасажирів і забезпечення високої якості польотів. Тому було прийнято рішення замінити літак. А на підготовку резервного судна знадобилося час", – повідомили в МАУ.

У компанії обіцяють, що пасажири отримають харчування, воду і комфортні умови для очікування рейсу.

Нагадаємо, за шість місяців 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 3 396 944 пасажири. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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