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В "Борисполі" запрацював новий коридор для прискореного обслуговування пасажирів

25 червня 2021 18:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Прохід Fast Track обладнали елементами сучасної візуальної навігації та автоматизованою системою валідації

У Терміналі D "Борисполя" запрацював Fast Track / Фото: колаж "Сегодня"

У Терміналі D "Борисполя" запрацював Fast Track / Фото: колаж "Сегодня"

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" запрацював новий коридор для швидкого обслуговування пасажирів

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Про це повідомляє прес-служба.

У аеропорту відкрили новий коридор Fast Track у Терміналі D, який обладнали за останнім словом техніки.

"Коридор оснащений елементами сучасної візуальної навігації та автоматизованою системою валідації, розробленими з урахуванням особливостей пересування пасажирів в аеропорту та сценаріїв їх проходження через пункти контролю", – йдеться у повідомленні.

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Цей коридор не буде безкоштовним, проте у бажаючих ним скористатись буде можливість це зробити і нічого не заплатити.

Раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух транспорту до аеропорту "Бориспіль". Дорога буде тимчасово закрита через ремонтні роботи. Йдеться саме про 17-кілометрову ділянку (км 18+000 – км 34+950), яка веде до МА "Бориспіль".

Нагадаємо, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де днями відкрили всі входи до терміналу D, за підсумками січня-квітня увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.

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