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У "Борисполі" застрягли півтисячі пасажирів. Ми дізналися причину

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 13:30
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В аеропорту на виліт рейсу чекають близько 500 пасажирів, літак нібито не зміг вилетіти через обледеніння
Туристи застрягли у "Борисполі"
Туристи застрягли у "Борисполі" / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Бориспіль" затримується рейс в Ла-Роману – місто в Домініканській Республіці. Як нам повідомили, затримка рейсу відбулася не з вини аеропорту.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Що сталося

Літак авіакомпанії Azur Air Ukraine не міг вилетіти о 3:00 ночі з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" нібито через обледеніння літака.

Рейс перенесли на 19:30. Про це повідомляється на табло аеропорту та на табло авіакомпанії.

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Що кажуть в аеропорту

В аеропорту "Бориспіль" сайту "Сьогодні" пояснили, що затримка рейсу відбулася не з вини аеропорту, тож за роз'ясненнями порадили звернутися безпосередньо до авіакомпанії.

"Літак не вилетів через додаткові технічні роботи", – повідомила нам представник авіакомпанії.

Там не підтвердили та не спростували інформацію про обледеніння літака.

В аеропорту на виліт рейсу очікують близько 500 пасажирів, дуже великий авіалайнер.

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"Пасажирів годували на борту, коли вони чекали на виліт. Зараз о 13:00 їх годуватимуть гарячою їжею. Також їм роздають воду. Усю інформацію пасажири отримали. Деякі з них не захотіли чекати вильоту в режимній зоні, частина з них вийшла і поїхала додому. Вони повернуться до озвученої дати вильоту", – пояснила представник авіакомпанії.

Аеропорт "Бориспіль" вчора "мінували"

12 січня на електронну адресу поліції Київської області надійшло повідомлення про те, що аеропорт "Бориспіль" заміновано. На місце виїжджали всі екстрені служби.

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Евакуація пасажирів та персоналу не проводилася.

Копи обстежили приміщення терміналу "Д" та прилеглої території аеропорту. Під час перевірки якихось підозрілих предметів не виявили.

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