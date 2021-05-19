У центрі Києва 30 травня обмежать рух транспорту: що сталося

На Хрещатику, Жилянській, Великій Васильківській та інших вулицях в центрі буде заборонено рух транспорту

У Києві 30 травня відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим буде заборонено рух транспорту по маршруту проведення заходу.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, заборонять рух транспортних засобів з 9:00 до 13:00 за маршрутом: "Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності".

Читайте також: Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник Києва

Відзначимо, що на час проведення "Пробігу під каштанами" також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує по цих вулицях, про що буде повідомлено додатково.

Реклама

Раніше ми писали, що в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького – Андріївським узвозом.

Нагадаємо, на Співочому полі проходить виставка квітів до 23 травня.