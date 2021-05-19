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У центрі Києва 30 травня обмежать рух транспорту: що сталося

19 травня, 14:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На Хрещатику, Жилянській, Великій Васильківській та інших вулицях в центрі буде заборонено рух транспорту

У Києві 30 травня відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв'язку з цим буде заборонено рух транспорту по маршруту проведення заходу.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, заборонять рух транспортних засобів з 9:00 до 13:00 за маршрутом: "Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності".

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Відзначимо, що на час проведення "Пробігу під каштанами" також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує по цих вулицях, про що буде повідомлено додатково.

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Раніше ми писали, що в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією від Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького – Андріївським узвозом.

Нагадаємо, на Співочому полі проходить виставка квітів до 23 травня.

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