Вилетів на тротуар і збив дідуся: в центрі Києва зіткнулися два авто (фото)

У Києві 6 травня сталася серйозна ДТП. Внаслідок зіткнення двох іномарок постраждав пішохід, а також один з водіїв. Їх терміново госпіталізували медики.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.
На бульварі Лесі Українки Toyota Prado протаранив автомобіль Fiat, який в цей час почав розворот і його винесло на тротуар.
"Fiat крутився і врізався в стовп, а також збив пішохода. Дідуся у важкому стані госпіталізували", – йдеться в повідомленні.
Як пишуть в Мережі, постраждав не тільки пішохід, але також жінка-водій з Fiat.
За попередньою інформацією їх обох госпіталізували.
Нагадаємо, раніше в страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.
Крім того, в Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії постраждала дівчинка.