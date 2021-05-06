Вилетів на тротуар і збив дідуся: в центрі Києва зіткнулися два авто (фото)

Чоловіка і жінку терміново госпіталізували з важкими травмами

У Києві 6 травня сталася серйозна ДТП. Внаслідок зіткнення двох іномарок постраждав пішохід, а також один з водіїв. Їх терміново госпіталізували медики.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

На бульварі Лесі Українки Toyota Prado протаранив автомобіль Fiat, який в цей час почав розворот і його винесло на тротуар.

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"Fiat крутився і врізався в стовп, а також збив пішохода. Дідуся у важкому стані госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

Як пишуть в Мережі, постраждав не тільки пішохід, але також жінка-водій з Fiat.

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За попередньою інформацією їх обох госпіталізували.

Нагадаємо, раніше в страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

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Крім того, в Тернопільській області зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок аварії постраждала дівчинка.