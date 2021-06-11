У центрі Києва через фестиваль обмежать рух транспорту: де не проїхати (карта)

11 та 12 червня у столиці обмежать рух на Софійській площі, вулицях Малій Житомирській та Володимирській

У столиці перекриють вулиці через фестиваль / Фото: Інформатор

У Києві 11 та 12 червня перекриють рух декількома центральними вулицями. Причиною стало проведення фестивалю.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

"11 та 12 червня з 16:00 до 23:00 у зв’язку із проведенням фестивалю передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку", – йдеться в повідомленні.

Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено з 23:00 24 квітня по 10 липня.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 червня, у Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту. Невдовзі такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.