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У центрі Києва – протести, вулиці перекрили: як об'їхати (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
7 жовтня, 11:03
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У столиці через заходи перекрили кілька вулиць, у результаті громадський транспорт змінив маршрут – як ходитимуть автобуси і тролейбуси
У Києві через марш перекрили дороги
У Києві через марш перекрили дороги / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в четвер, 7 жовтня, проходить марш до Всесвітнього дня дій за гідну працю. У зв'язку з заходом у місті перекрили низку вулиць, а міський транспорт змінив маршрути.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Велику колону помітили на бульварі Шевченка, а також на Хрещатику. Там перекрито рух в один бік. Люди йшли з прапорами проїжджою частиною. Зазначимо, що тільки частина учасників у масках.

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У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА уточнили, що сьогодні можуть перекрити такі ділянки:

  • вулиця Володимирська (від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького);
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
  • Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • Вул. Грушевського та Івана Мазепи.

Через це в маршрути громадського транспорту внесуть зміни. З 10:30 і до закінчення мітингу транспорт курсуватиме по-іншому.

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Тролейбуси

  • № 5, 7-К, 8 і 17 відповідно від вул. Білицької, просп. Академіка Палладіна, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова –бульв. Тараса Шевченка;
  • № 38 від ст. м. "Видубичі" до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

Автобуси

  • № 24 від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";
  • № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької, далі – вул. Генерала Алмазова – бульв. Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – метро "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – бульв. Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька;
  • № 62 від Ботанічного саду до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
  • № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Університет";
  • № 118 від ст. м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – ст. м. "Політехнічний інститут" – просп. Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна, далі за діючим маршрутом.

Також з 10:30 до закінчення заходів можуть змінитися маршрути № 189, 231, 429, 433, 470, 520 і 575, які проходять на ділянках проведення маршу.

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