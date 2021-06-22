У центрі Києва провалився асфальт: рух транспорту обмежено

На Лютеранській стався прорив підземних комунікацій – аварія підмила основу та провалила асфальт на проїзджій частині

На Лютеранській провалився асфальт / Фото: колаж "Сегодня"

У вівторок, 22 червня, у центрі Києва на вулиці Лютеранській провалився асфальт.

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Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор".

"На вул. Лютеранській обмежено рух через аварію на підземних комунікаціях Внаслідок аварії на мережах "Київводоканалу" трапився підмив основи і провал проїжджої частини", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють аварійні бригади "Київатодору", комунальники намагаються якомога раніше ліквідувати пошкодження.

Крім того, рух транспорту на вул. Лютеранській поблизу будинку № 19 частково обмежено.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві в неділю, 20 червня, всю вулицю затопило водою. В аварійній диспетчерській "Київводоканалу" сайту "Сьогодні" підтвердили, що на Дарницькому бульварі стався прорив водопроводу.

Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!