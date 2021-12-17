У центрі Києва зняли асфальт – місто скували затори (карта)

Також змінився рух громадського транспорту

У Києві через провал асфальту затори. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Києві продовжують проводити ремонтні роботи на бульварі Шевченка. Так, у цьому районі утворилися затори.

Докладніше про те, де у столиці не проїхати, – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Транспорт їздить по-іншому

Так, змінився рух тролейбусів №5, 7, 8, 17. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт по бульвару Тараса Шевченка.

Рух цих тролейбусів було організовано до вул. Леонтовича.

Де затори?

Великі затори утворилися на бульварі Шевченка, де розрили асфальт, щоб ремонтувати трубопровід.

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Затори на бульварі Шевченка. Скриншот

Крім того, затори спостерігаються на проспектах Степана Бандери, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Голосіївському та Перемоги.

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Затори у Києві. Скриншот

Чому в Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв друг до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".



Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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