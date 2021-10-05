У центрі Києва влаштували небезпечний дрифт, але патрульні не втрутилися (відео)

У цей момент патрульні поруч оформляли дрібне ДТП і не відволікалися на порушників

У Шевченківському районі невідомі ганяли на великій швидкості / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на вівторок, 5 жовтня, невідомий на BMW влаштував дріфт на площі Перемоги. Наряд патрульної поліції, який був поблизу не відреагував на інцидент.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Чоловік за кермом дріфтовал на площі в центрі столиці, поки його товариші знімали все на відео.

Автомобіль зробив кілька кругів, і навіть після цього наряд патрульної поліції не втрутився.

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У цей момент патрульні поруч оформляли дрібне ДТП і не відволікалися на порушників.

У столиці часто влаштовують гонки

Раніше ми писали, що в Мережі поширили знімки страшних наслідків незаконного дріфту спорткарів. Софійську площу вибрали в якості локації для зйомки рекламного ролика.

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Крім того, що на місці залишилися сліди від гуми, екстремальний дрифт був небезпечний для перехожих і проїжджаючих машин.

З'ясувалося, що в одному з спорткарів перебувала реперша alyona alyona. Артистка опублікувала кілька сторіз в соцмережі, проте невдовзі видалила їх.

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