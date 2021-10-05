У центрі Києва влаштували небезпечний дрифт, але патрульні не втрутилися (відео)

У Києві в ніч на вівторок, 5 жовтня, невідомий на BMW влаштував дріфт на площі Перемоги. Наряд патрульної поліції, який був поблизу не відреагував на інцидент.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Чоловік за кермом дріфтовал на площі в центрі столиці, поки його товариші знімали все на відео.
Автомобіль зробив кілька кругів, і навіть після цього наряд патрульної поліції не втрутився.
Мене запевнили, що дозвіл є: alyona alyona виправдалася за незаконний дрифт у центрі Києва
У цей момент патрульні поруч оформляли дрібне ДТП і не відволікалися на порушників.
У столиці часто влаштовують гонки
Раніше ми писали, що в Мережі поширили знімки страшних наслідків незаконного дріфту спорткарів. Софійську площу вибрали в якості локації для зйомки рекламного ролика.
Крім того, що на місці залишилися сліди від гуми, екстремальний дрифт був небезпечний для перехожих і проїжджаючих машин.
З'ясувалося, що в одному з спорткарів перебувала реперша alyona alyona. Артистка опублікувала кілька сторіз в соцмережі, проте невдовзі видалила їх.
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