У центрі Києва водій врізався в машину патрульних (відео)

У центрі Києві сьогодні, 31 травня, сталася аварія. Один з автомобілів випадково в'їхав в авто патрульних.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
ДТП сталося на вулиці Хрещатик. Водій різко вивернув з повороту і врізався в автомобіль патрульних, який рухався вулицею.
"І куди дивився той водій Mazda, що не побачив патрульний автомобіль Mitsubishi?" – пишуть в Мережі.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, в Одеській області в ДТП загинула жінка-водій, а її діти потрапили до лікарні.
Крім того, на Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку.