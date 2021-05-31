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У центрі Києва водій врізався в машину патрульних (відео)

31 травня, 15:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водій ніби не помітив автомобіль поліції

У центрі Києві сьогодні, 31 травня, сталася аварія. Один з автомобілів випадково в'їхав в авто патрульних.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

ДТП сталося на вулиці Хрещатик. Водій різко вивернув з повороту і врізався в автомобіль патрульних, який рухався вулицею.

"І куди дивився той водій Mazda, що не побачив патрульний автомобіль Mitsubishi?" – пишуть в Мережі.

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Інформації про постраждалих немає.

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Нагадаємо, в Одеській області в ДТП загинула жінка-водій, а її діти потрапили до лікарні.

Крім того, на Волині в Луцькому районі водій вантажівки Renault RVI збив 60-річну жінку.

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