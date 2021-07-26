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У день Хрещення Київської Русі перекриють центр Києва. Де не проїхати

26 липня 2021 15:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На 12 центральних вулицях обмежать рух транспорту – проходити це буде в два етапи

Частину вулиць перекриють з 6 ранку, а частину з 14:00 / Фото: колаж "Сьогодні"

Частину вулиць перекриють з 6 ранку, а частину з 14:00 / Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 27 липня, в Києві з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі перекриють центр столиці.

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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції міста.

З 6:00 перекриють:

  • Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська);
  • Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду);
  • Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі);
  • Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі);
  • Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі);
  • Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

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З 14:00 перекриють:

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Як виглядає станція. Фото: колаж "Сьогодні"
  • Михайла Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської);
  • Івана Мазепи (від вул. Московська до площі Слави);
  • Лаврську (від площі Слави до вул. Цитадельної);
  • алею Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • Дніпровський спуск (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
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Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Раніше ми писали, що в Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину. Рух було заблоковано.

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