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У Голосіївському районі ДТП: збили пішохода (фото)

25 січня, 11:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці утворилася пробка

У Києві сьогодні, 25 січня, в Голосіївському районі сталася аварія.

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Про це повідомляє Kievmap в Instagram.

Так, на вулиці Паньківській, 27/78 збили пішохода. Тут утворився затор.

Які травми у потерпілого – поки невідомо.

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На місці працює швидка допомога.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

Дивіться сюжет – військові потрапили в аварію:

Відео: Сьогодні
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Київ аварія ДТП пішоходи

Джерело: Сьогодні

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