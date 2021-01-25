У Голосіївському районі ДТП: збили пішохода (фото)

У Києві сьогодні, 25 січня, в Голосіївському районі сталася аварія.
Про це повідомляє Kievmap в Instagram.
Так, на вулиці Паньківській, 27/78 збили пішохода. Тут утворився затор.
Які травми у потерпілого – поки невідомо.
На місці працює швидка допомога.
Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
Дивіться сюжет – військові потрапили в аварію:
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