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У місто прийшла спека. У Києві ввели заборону на в'їзд вантажівок

20 червня 2021 13:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В'їзд заборонили фурам вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн

У столиці заборонили вантажному транспорту в'їзд в місто. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці заборонили вантажному транспорту в'їзд в місто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 14:00 20 червня обмежують рух для великовантажного автотранспорту в місто у зв'язку зі спекою.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Обмеження діятиме на всіх під'їздах до столиці.

"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що обмеження ввели розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".

Раніше ми писали, що в Києві на два місяці обмежать рух транспорту в аеропорт "Бориспіль".

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