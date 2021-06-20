У місто прийшла спека. У Києві ввели заборону на в'їзд вантажівок

У столиці заборонили вантажному транспорту в'їзд в місто. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з 14:00 20 червня обмежують рух для великовантажного автотранспорту в місто у зв'язку зі спекою.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Обмеження діятиме на всіх під'їздах до столиці.
"Через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться в повідомленні.
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Відзначимо, що обмеження ввели розпорядженням КМДА від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".
Раніше ми писали, що в Києві на два місяці обмежать рух транспорту в аеропорт "Бориспіль".
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