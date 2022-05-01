У Гостомелі відновлює роботу транспорт – графік

У Гостомелі Київської області у понеділок, 2 травня, відновлять рух громадського транспорту, який сполучає передмістя з Києвом. Опубліковано також графік руху.
Про це повідомили у прес-службі Гостомельської міської ради. Кількість автобусів надалі збільшуватиметься.
Зокрема, з 2 травня відновлять перевезення маршрути:
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№386/774 с. Луб'янка-Київ.
Шибене-Київ
№ 389 Гостомель (Крохмальний завод) – Київ (ст. м. "Академмістечко").
"Графіки руху ущільнюватимуться зі зростанням кількості пасажирів, про що повідомлятиметься додатково в оголошеннях у транспортних засобах", – йдеться у повідомленні.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток.