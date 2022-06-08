У Київ із Бучі та Ірпеня хочуть запустити новий вид транспорту: що відомо

Нову тролейбусну лінію збудують за рахунок держбюджету

Між Києвом та Ірпенем планують побудувати тролейбусну лінію, щоб покращити транспортне сполучення між столицею та містами Київської агломерації. Планується, що тролейбуси доїжджатимуть із Ірпеня до станції метро "Академмістечко".

Наскільки реальний цей проект, сайту "Сьогодні" розповів заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

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За рахунок держбюджету

За словами заступника міністра, побудувати тролейбусну лінію між Ірпенем та Києвом цілком реально.

"Все залежить від того, наскільки швидко зможуть працювати місцева влада над підготовкою необхідної проектної документації. Ця робота, яка має бути спільно проведена Київською обласною державною адміністрацією та міською владою Ірпеня та Бучі. На мою думку, профінансувати такий проект за рахунок держави буде цілком реально. Але необхідно, щоб було виконано всі підготовчі роботи", – розповів сайту "Сегодня" заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

Маршрут визначать місцева влада

Поки достеменно невідомо, якою буде траса тролейбуса та скільки на ній буде зупинок.

"Остаточно траса тролейбуса має бути затверджена міською владою Ірпеня та Бучі. До Києва тролейбус йтиме дорогою Р-70, яка була недавно побудована. Вона йде з Ірпеня до станції метро "Академмістечко", – уточнює Олександр Кава.

Він додає, що роботи з будівництва тролейбусної лінії фінансуватимуть із держбюджету.

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Ціна питання

"Такий великий проект зможе профінансувати лише державний бюджет. Місцеві бюджети цього зробити не зможуть. Я думаю, що він коштуватиме близько 700-800 мільйонів гривень. Тролейбусна лінія дозволить вирішити проблему транспортного сполучення передмість зі столицею, причому раз і назавжди", – упевнений Олександр Кава.

Поки що рано говорити скільки коштуватиме проїзд у тролейбусі, але мешканці міст-супутників отримають альтернативу переповненим маршруткам та електричкам, на яких зараз вони добираються до Києва.

"У пікові години тролейбус повинен ходити по маршруту через кожні 5 хвилин – агломерація Ірпеня та Бучі дуже велика і пасажиропотік там має бути значним. "Укрзалізниця" активізувала там роботу електричкою. Але електричка вивозитиме пасажирів тільки в годину пік, а залишається ще міжпіковий час, коли електрички не ходитимуть. У цей час тролейбус зможе перевозити більшу частину пасажирів", – додає заступник міністра фінансів України.

Стадія проекту

Наразі триває процес організації роботи міської влади, обласної адміністрації та Мінінфраструктури – вирішується хто і що саме робитиме.

"Будь-який такий будівельний проект передбачає підготовчий етап. Це те, що не видно людям, але без цього реалізувати проект неможливо. Звичайно, всім би хотілося, щоб уже зараз розпочався монтаж контактної мережі, але, на жаль, так не буває. Потрібен час на розробку проекту", – каже Олександр Кава.

Думка КМДА

У столичній мерії тему будівництва тролейбусної лінії з Ірпені поки що не коментують. Проте, натякають, що схвалюють плани будівництва, тим більше, якщо лінія будуватиметься за рахунок держбюджету.

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Про будівництво тролейбусної лінії між Києвом та Ірпенем влада різних рівнів раніше згадувала, лише перед виборами. Тоді всілякі кандидати обіцяли взятися за цей проект, але, на жаль, тролейбус від Києва до Ірпеня залишався лише яскравою обіцянкою, як продовження гілки київського метро до Броварів.

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