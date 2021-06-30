До Києва через спеку не пустять вантажівки: коли знімуть обмеження

У столиці з 13:30 обмежили рух на в’їзд до міста – не пускатимуть фури та інший великоваговий транспорт

Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 30 червня, до Києва через спекотну погоду не пускатимуть великоваговий транспорт

Реклама

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"30 червня, з 13:30 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тон, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", – йдеться у повідомленні.

Обмеження діють на всі в'їзди до Києва. Правоохоронці патрулюють дороги.

У поліції повідомили, що про зняття обмежень повідомлять ввечері, орієнтовно до 22:00.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що з 21 червня у Подільському районі Києва на два місяці перекрили вулицю Андріївську.

Крім того, в Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено з 23:00 24 квітня по 10 липня.

Нагадаємо, що 11 червня в Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту.Незабаром такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.