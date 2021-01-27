Київ у четвер через сніг обмежить в'їзд великогабаритного транспорту

Водіїв закликали у снігопад не користуватися особистими автівками

Київська влада 28 січня з 6:30 ранку тимчасово обмежує в'їзд до столиці великогабаритного транспорту через обіцяний синоптиками сильний снігопад.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Київміськадміністрації.

У Києві розраховують, що це дасть змогу мінімізувати затори і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов.

"Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, віддавати перевагу громадському транспорту", – також звернулася влада до містян.

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Крім того, автомобілістів просять не паркувати машини на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, оскільки транспорт, що заважатиме розчищати дороги від снігу, буде евакуйований.

Нагадаємо, в Києві вже з вечора 27 січня прогнозували дощ з переходом у мокрий сніг, а з 28 січня обіцяють сніг за температури від 0 до 6 морозу.

Ми також повідомляли, що на Україну знову насувається негода, в найближчі дні синоптики обіцяють сильні снігопади і хуртовини.

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