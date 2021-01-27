Русский
$ 28,15
34,19
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Київ у четвер через сніг обмежить в'їзд великогабаритного транспорту

27 січня, 22:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водіїв закликали у снігопад не користуватися особистими автівками

Київська влада 28 січня з 6:30 ранку тимчасово обмежує в'їзд до столиці великогабаритного транспорту через обіцяний синоптиками сильний снігопад.

Реклама

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київміськадміністрації.

У Києві розраховують, що це дасть змогу мінімізувати затори і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов.

"Просимо водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, віддавати перевагу громадському транспорту", – також звернулася влада до містян.

В тренді
У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)
Реклама

Крім того, автомобілістів просять не паркувати машини на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, оскільки транспорт, що заважатиме розчищати дороги від снігу, буде евакуйований.

Нагадаємо, в Києві вже з вечора 27 січня прогнозували дощ з переходом у мокрий сніг, а з 28 січня обіцяють сніг за температури від 0 до 6 морозу.

Ми також повідомляли, що на Україну знову насувається негода, в найближчі дні синоптики обіцяють сильні снігопади і хуртовини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

транспорт Київ снігопад негода
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)
Під Києвом масштабне ДТП: на місці утворилася пробка (відео)Надзвичайні події
Проїзд в метро Києва подорожчає до 20 гривень? Ми перевірили чутки
Проїзд в метро Києва подорожчає до 20 гривень? Ми перевірили чуткиТранспорт
Проїзд у київських маршрутках: чи піднімуть вартість
Проїзд у київських маршрутках: чи піднімуть вартістьТранспорт
Масштабне ДТП під Києвом: є постраждалі (фото)
Масштабне ДТП під Києвом: є постраждалі (фото)Надзвичайні події
У Києві серйозне ДТП на Борщагівській: на місці пробка (фото)
У Києві серйозне ДТП на Борщагівській: на місці пробка (фото)Транспорт
У Києві зіткнулися відразу три автомобілі: є постраждалі (відео)
У Києві зіткнулися відразу три автомобілі: є постраждалі (відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти