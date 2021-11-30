У Києві 1 грудня повністю перекриють центр міста – список

Будуть перекриті вулиці Хрещатик, Михайлівська, Костьольна та інші

У столиці в середу перекриють рух транспорту у центрі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1 грудня через проведення масових заходів повністю перекриють рух у центрі міста. Перекриють понад десяток вулиць.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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З шостої ранку 1 грудня будуть повністю перекриті такі вулиці:

Хрещатик – від Богдана Хмельницького до Європейської площі;

вулиця Михайлівська – від Хрещатика до Великої Житомирської;

вулиця Мала Житомирська – від майдану до Володимирського проїзду;

вулиця Софіївська – від майдану до Володимирського проїзду;

провулок Т. Шевченка;

вулиця Бориса Грінченка;

вулиця Костьольна – від Михайлівської до Трьохсвятительської;

вулиця Круглоуніверситетська;

вулиця Грушевського – від Арсенальної до Петрівської алеї;

вулиця Шовковична – від Грушевського до Басейної;

вулиця Інститутська – від Садової до Майдану;

вулиця Лютеранська – від Шовковичної до Хрещатика.

Карта перекриття вулиць / Фото: КГГА

Як повідомляє КП "Київпастранс", завтра можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114.

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Рух маршрутів буде організовано:

тролейбусів № 6: від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбусів №№ 16, 18: відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів № 24: на ділянках від Національного музею історії України у Другій світовій війні до ст. м. "Арсенальна" та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м. "Площа Льва Толстого";

автобусів № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за власною трасою, далі – вул. Генерала Алмазова – б-р Лесі України – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ст. м. "Палац Спорту" – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки – вул. Новогоспітальна – вул. Євгена Коновальця – вул. Михайла Задніпровського – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька, далі за власним маршрутом;

автобусів № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

автобусів № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого".

Раніше ми писали, що ФОП влаштували мітинг під Верховною Радою і перекрили вулицю Шовковичну.

Як працює транспорт під час карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, було запроваджено нові правила транспортних перевезень.

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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідка про одужання, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі Дія.

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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