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У Києві 11 березня можуть обмежити вхід на трьох станціях метро

10 березня, 19:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Обмеження можуть бути у зв'язку з проведенням футбольного матчу

У Києві 11 березня в зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" між командами "Динамо" (Київ) і "Вільярреал" (Іспанія) може бути встановлено обмеження на вхід для пасажирів на трьох станціях метро.

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Про це йдеться на сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook.

"У четвер, 11 березня, в зв'язку з проведенням на НСК Олімпійський футбольного матчу (початок гри о 19:55) між командами "Динамо"(Київ) і "Вільярреал" (Іспанія), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", – йдеться в повідомленні.

Можливі обмеження на таких станціях метро:

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  • "Олімпійська" – перед початком матчу.
  • "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" – після закінчення матчу.

Раніше ми писали, що в Києві користувачам метрополітену не сподобалася заміна дерев'яних дверей у технічні приміщення на станції "Арсенальна" на металеві.

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Нагадаємо, на станції метро "Контрактова площа" завершена установка нових турнікетів. Діють всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина і безконтактна банківська картка.

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Київ метро Олімпійський станції
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