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У Києві 5 вересня перекриють кілька вулиць через веломарафон (карта)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 08:04
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Всього в маршруті вісім вулиць – рух буде перекрито протягом усього дня
У столиці перекриють дороги. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці перекриють дороги. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в зв'язку з проведенням веломарафону "Київська сотка 2021" 5 вересня з 7:00 до 18:00 перекриють рух транспорту на кількох вулицях. Водіїв просять вибрати інші маршрути руху.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва.

Рух обмежать на таких вулицях:

  • Академіка Кржижановського;
  • Василя Степанченка;
  • Коростенській;
  • Генерала Наумова;
  • Робітничій;
  • бульварі Академіка Вернадського;
  • ділянках прилеглих вулиць;
  • Автодорозі Р30 (Новоірпінській трасі).

Карта перекриття доріг. Фото: Нацполіція Києва
Карта перекриття доріг. Фото: Нацполіція Києва

За даними організаторів, веломарафон має дві дистанції – 50 і 100 км. Беруть участь всі бажаючі – і жінки, і чоловіки.

На вулицях Києва впроваджують лівоповоротні велосипедні зони очікування

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Хороші новини для велосипедистів. Завдяки таким зонам покращиться видимість під час поворотів наліво, перебудови і маневрів на перехресті. Такі зони покликані зменшити кількість ДТП за участю велосипедів.

Так, першу велосипедну зону очікування влаштували на регульованому перехресті вулиць Олеся Гончара та Ярославів Вал.

"Промаркована зона з віднесеною вперед стоп-лінією дає змогу виконувати велосипедистам безпечний лівий поворот на перехресті. Таким чином, велосипедними смугами поєднано площу Перемоги, Львівську площу, Золоті Ворота та вулицю Велику Житомирську. Незабаром такі ж зони очікування для велосипедів будуть облаштовані на вулицях Цитадельній, Бажова та Микитенка", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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