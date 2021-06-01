У Києві 9-бальні затори: центр паралізований (карта)

У столиці ввечері сталося кілька ДТП

Вівторок у Києві традиційно закінчується заторами. Найскладніша ситуація зараз в центрі.

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Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 1 червня.

Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі затори на проспекті Перова.

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівських мостом на Броварському проспекті. На проспекті Визволителів ДТП.

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Також аварія на Гната Хоткевича. "Стоїть" Дніпровська набережна.

Затор на проспекті Миколи Бажана в районі станції метро "Харківська".

Біля метро "Бориспільська" на Бориспільському шосе утворився невеликий затор в районі кільця.

Правий берег. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та Південному мосту на Видубічах.

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На Великій Кільцевій дорозі також рух ускладнений.

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Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

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На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.

Центр. Пробки – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

Крім цього на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській.

Раніше ми писали, що в Києві – великі пробки: ТОП-5 найбільш проблемних доріг.

Нагадаємо, під Києвом неподалік від села Лютіж Вишгородського району розбили суперкар Ламборгіні.