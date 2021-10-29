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У Києві безквитковик намагався втекти від контролерів, але йому затиснуло руку дверима (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 жовтня, 11:56
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Мало того, що хлопець не заплатив за проїзд, то він ще й був без маски
Рука хлопця застрягла у дверях
Рука хлопця застрягла у дверях / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні трапився курйозний випадок. Безквитковику затиснуло руку в транспорті.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram .

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"Хлопець так тікав від контролерів (бо був без маски і не оплатив проїзд), що не помітив, як затиснуло руку дверима. Ну, тепер не піде", – йдеться у Мережі.

Хлопець їхав у транспорті без маски
Хлопець їхав у транспорті без маски / Фото: Київ Оперативний

Нові правила проїзду в Україні

З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із таких документів:

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  • документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозною,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";
  • негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

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