У Києві великі затори та затримка транспорту – де не проїхати (карта)

Заздалегідь продумуйте свій маршрут, щоб не застрягти у заторах

У столиці серйозні затори. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 22 лютого, у Києві відбувся масовий збій у роботі громадського транспорту. Також на дорогах утворилися серйозні затори.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на столичних дорогах.

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв №22а, 28, 35 та тролейбусів №29, 30, 31, 34, 44, 47 через відсутність напруги. На місце направлено відповідальну службу міста.

Змінено рух автобусів №108 на вул. Причальна за напрямком ст.м. "Харківська" через проведення дорожніх робіт. На місце направлено відповідальну службу міста. Рух автобусів №108 організовано по вул. Здолбунівська.

Також змінено рух автобусів №46 по вул. Микитенка через проведення ярмарку. Рух автобусів №46 організовано по вул. Вільде.

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Окрім того, змінено рух автобусів №7 Львівська пл. через проведення ярмарку. Рух автобусів №7 організовано до вул. Бульварно – Кудрявська.

Де затори?

Серйозні затори на дорогах утворилися по проспекту Валерія Лобановського, по проспекту Перемоги та по вулиці Вадима Гетьмана.

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Затори у Києві

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

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