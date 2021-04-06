У Києві частина водіїв маршруток відмовилася виходити на рейси (відео)

Частина водіїв київських маршруток відмовилася працювати. В рейси сьогодні не вийшли, бо кажуть – їздити напівпорожніми не вигідно.

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Через неповну посадку приватні перевізники не можуть навіть компенсувати вартість пального. У той же час напередодні пасажири просилися в маршрутки – без пропусків деяких брали.

Відео: Сьогодні

Через це поліцейські пригрозили водіям штрафами.

Раніше ми писали, що в Асоціації перевізників Києва та Київської області розповіли, що у більшості пасажирів маршруток спецперепусток немає взагалі.

Яка ситуація на дорогах була в перший день локдауна, читайте в нашому матеріалі.

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