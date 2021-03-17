У Києві ДТП на Індустріальному мосту: утворився масштабний затор (фото)

У Києві в Солом'янському районі 17 березня сталася ДТП на Індустріальному мосту.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Тримайтеся, хлопці! Аварія на Індустріальному, в бік Окружної", – пишуть у повідомленні.

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Так, на місці очікують поліцію.

А тим часом, за інформацією Google maps, на вулиці Борщагівській утворився величезний затор.

Також рух ускладнений на вулиці Алекси Тихого, Вадима Гетьмана, Ушинського і Чоколівському бульварі.

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Нагадаємо, вночі 7 березня на Хмельниччині на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві особи.

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

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