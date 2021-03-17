У Києві ДТП на Індустріальному мосту: утворився масштабний затор (фото)

У Києві в Солом'янському районі 17 березня сталася ДТП на Індустріальному мосту.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.
"Тримайтеся, хлопці! Аварія на Індустріальному, в бік Окружної", – пишуть у повідомленні.
Так, на місці очікують поліцію.
А тим часом, за інформацією Google maps, на вулиці Борщагівській утворився величезний затор.
Також рух ускладнений на вулиці Алекси Тихого, Вадима Гетьмана, Ушинського і Чоколівському бульварі.
Нагадаємо, вночі 7 березня на Хмельниччині на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві особи.
Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.
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