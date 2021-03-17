Русский
$ 27,65
32,96
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У Києві ДТП на Індустріальному мосту: утворився масштабний затор (фото)

17 березня, 16:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На вулиці Борщагівській рух стоїть

У Києві в Солом'янському районі 17 березня сталася ДТП на Індустріальному мосту.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Тримайтеся, хлопці! Аварія на Індустріальному, в бік Окружної", – пишуть у повідомленні.

Реклама

Так, на місці очікують поліцію.

А тим часом, за інформацією Google maps, на вулиці Борщагівській утворився величезний затор.

В тренді
Купити "мотлох на колесах" разом з маршрутом: у Києві будь-хто може стати перевізником

Також рух ускладнений на вулиці Алекси Тихого, Вадима Гетьмана, Ушинського і Чоколівському бульварі.

Реклама

Нагадаємо, вночі 7 березня на Хмельниччині на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві особи.

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ аварія ДТП міст окружна затор індустріальний міст

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві запустили City Express: маршрут і розклад
У Києві запустили City Express: маршрут і розкладТранспорт
У Києві можуть обмежити вхід на трьох станціях метро
У Києві можуть обмежити вхід на трьох станціях метроТранспорт
Ryanair запускає 18
Ryanair запускає 18 "літніх" маршрутів з України: списокТранспорт
Чверть століття без ремонту: чому реконструкцію Хрещатика знову відклали на рік
Чверть століття без ремонту: чому реконструкцію Хрещатика знову відклали на рікВлада
Забруднення повітря в Києві сьогодні зашкалює: що кажуть екологи
Забруднення повітря в Києві сьогодні зашкалює: що кажуть екологиІнші новини
Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Воскресенці (фото)
Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Воскресенці (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти