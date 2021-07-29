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У Києві ДТП паралізувало рух транспорту – затримуються тролейбуси (відео)

29 липня 2021 17:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Біля станції метро "Мінська" легковик зіткнувся з тролейбусом – на місці працюють правоохоронці

Затримується рух тролейбусів № 34 і №47 / Фото: колаж "Сьогодні"

Затримується рух тролейбусів № 34 і №47 / Фото: колаж "Сьогодні"

Біля станції метро "Мінська" сталася ДТП, яка паралізувала рух тролейбусів.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Причиною зупинки руху тролейбусів біля метро "Мінська" стала аварія між тролейбусом і водієм легкового автомобіля Nissan.

"Затримується рух тролейбусів №34, 47. Затримується рух тролейбусів №34, 47 по пр. Г. Сталінграду в напрямку ст. м. "Мінська" через ДТП. На місце викликали поліцію. Рух тролейбусів №47 організовано за маршрутом №44", – повідомили в пресслужбі "Київпастранс".

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Нагадаємо, раніше у Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. В результаті ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. У лікарню були направлені 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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