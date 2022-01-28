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У Києві "герою паркування" причепили на капот оленячі роги (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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28 січня, 16:17
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Пішоходи вирішили помститися
Пішоходи вирішили помститися / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві оригінально провчили "героя паркування". На капот німецького кросовера поклали роги.

Про це повідомляє "Київ.Головне.Політика" у Telegram.

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Водій Фольксваген перегородив тротуар. Швидше за все, пішоходи вирішили помститися таким чином.

"Відзначимо, що власник авто марки Volkswagen залишив свою машину на тротуарі біля сміттєвих баків", – написали у Мережі.

Водій іномарки буде здивований
Водій іномарки буде здивований / Фото: Telegram

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Три платні зони паркування у столиці

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

  • І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;
  • ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;
  • ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

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