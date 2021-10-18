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У Києві міська електричка скасувала низку рейсів: список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 жовтня, 09:52
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Це пов'язано з технічними проблемами. Транспорт не ходитиме 18 жовтня
Київська міська електричка. Фото: колаж "Сьогодні"
Київська міська електричка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 18 жовтня скасували низку рейсів міської електрички. Це пов'язано з технічними проблемами.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастранс".

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Які рейси скасували?

18 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304,7311-7312, 7319.

До речі, у "Київпастрансі" принесли вибачення за тимчасові незручності.

Розклад

Згідно з даними на сайті "Київпастрансу", зняті потяги курсували в такий час:

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  • №7304 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 6.23 до 6.55;
  • №7311 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 7.02 до 7.44;
  • №7312 за маршрутом Київ-Волинський – Дарниця з 7.48 до 8.22;
  • №7319 за маршрутом Дарниця – Борщагівка з 8.35 до 9.23.

/ Фото: Wikipedia

Чи пустять без COVID-сертифікату в електрички? В "Укрзалізниці" відповіли

З 21 жовтня в Україні почнуть діяти нові правила перевезення пасажирів через коронавірус. Для того, щоб перетнути межі області поїздом, треба буде пред'являти сертифікат про COVID-вакцинацію або довідку про відсутність хвороби. Однак це правило не пошириться на електрички.

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський, відповідаючи на запитання "Сьогодні", пояснив, що є електрички, які перетинають відразу кілька областей. Обмеження не торкнуться цих електропоїздів. Тобто доїхати до Житомирської, Вінницької, Рівненської області з Києва і назад можна вільно. По суті, це єдина лазівка.

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За його словами рішення пов'язане з тим, що неможливо проконтролювати, куди саме їдуть пасажири і чи перетнуть вони межі області.

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