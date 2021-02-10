У Києві вантажівка застрягла в снігу: витягали за допомогою БТР (відео)

Водій повинен був доставити товар на завод

Другий день витягати фури, які застрягли в заметах, допомагають бронетранспортери поліції. Їздять по всьому місту. Вдень вантажівка забуксувала на Дарниці – в районі ДВЗ. Довелося викликати БТР. Але трос, який прикріпили до вантажівки, порвався, повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Водій повинен був доставити товар на завод, але не дотягнув буквально п'ятдесяти метрів. Спочатку – щонайменше десять чоловіків розчищали йому шлях. Не допомогло.

Відео: Сьогодні

Довелося викликати БТР. Сподівалися, що впораються за кілька хвилин. Але трос, який прикріпили до вантажівки, розірвався.

"Це пару хвилин, підчепити її і витягти. Сьогодні складніше. Трос розірвався", – каже водій БТР Роман Кузнєцов.

Жителям і працівникам заводу – довелося знову брати в руки лопати. І знову чіпляти трос. За пів години – вантажівку нарешті звільнили.

Читайте також: 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина для закоханих

Реклама

Раніше ми писали, що через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок вивели бронетехніку.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама