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У Києві вантажівка застрягла в снігу: витягали за допомогою БТР (відео)

10 лютого, 17:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водій повинен був доставити товар на завод

Другий день витягати фури, які застрягли в заметах, допомагають бронетранспортери поліції. Їздять по всьому місту. Вдень вантажівка забуксувала на Дарниці – в районі ДВЗ. Довелося викликати БТР. Але трос, який прикріпили до вантажівки, порвався, повідомляє "Сьогодні".

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Водій повинен був доставити товар на завод, але не дотягнув буквально п'ятдесяти метрів. Спочатку – щонайменше десять чоловіків розчищали йому шлях. Не допомогло.

Відео: Сьогодні

Довелося викликати БТР. Сподівалися, що впораються за кілька хвилин. Але трос, який прикріпили до вантажівки, розірвався.

"Це пару хвилин, підчепити її і витягти. Сьогодні складніше. Трос розірвався", – каже водій БТР Роман Кузнєцов.

Жителям і працівникам заводу – довелося знову брати в руки лопати. І знову чіпляти трос. За пів години – вантажівку нарешті звільнили.

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Раніше ми писали, що через сильний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок вивели бронетехніку.

Відео: Сьогодні

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Київ вантажівка поліція БТР застряг поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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