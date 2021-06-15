У Києві хочуть підвищити вартість паркування: нові тарифи

За 2020 рік за оплаті за денні парковки в бюджет столиці надійшло лише близько 22 млн грн

Скільки буде коштувати парковка. Фото: nashkiev.ua

У Києві активно обговорюють підвищення тарифів на парковку в центрі міста. Адже чинні тарифи не переглядалися вже 12 років.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Велика частина доходів міста від паркування буде направлена до спеціального фонду міського бюджету, з якого фінансуватиметься в насамперед розвиток громадського транспорту, вдосконалення схем дорожнього руху і підвищення безпеки киян на вулицях міста.

"Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з того часу ціни змінились на все, включно з обладнанням, енергоносіями та оплатою праці", – пояснив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Так, проектом розпорядження пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста не більше 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях – не більше ніж 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість парковки без змін – в розмірі 5 грн/год .

"Принциповим є рішення забезпечити киянам безкоштовне паркування вночі, у вихідні та святкові дні", – додав Костянтин Усов.

За його словами, встановлення тарифу насамперед покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для всіх учасників дорожнього руху.

Варто зазначити, що за 2020 рік за оплаті за денні парковки в бюджет Києва надійшло всього близько 22 млн грн.

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