У Києві та області негода може зупинити рух автотранспорту – ДСНС

Сьогодні в Київській області очікують на пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.

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Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники повідомили, що негода може спричинити порушення, а на окремих ділянках доріг – і припинення руху автомобілів.

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Водіям рекомендують утриматися від поїздок і не залишати автомобілі вздовж проїжджої частини, щоб снігоприбиральна техніка вільно чистила дороги і тротуари.

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Раніше ми повідомляли, що на вихідних в Україну прийдуть сильні морози, а з 14 лютого припиняться снігопади. Дуже холодна погода протримається приблизно 10 днів.

Нагадаємо, в Україні триває сніжний апокаліпсис. Спецтехніка з ним не може впоратися, тому розчищати тротуари допомагають навіть пересічні українці.

Як Кличко проконтролював у столиці прибирання снігу, дивіться в сюжеті:

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