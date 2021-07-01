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У Києві зникли кондуктори: чому і кому тепер платити за проїзд

1 липня 2021 15:58

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Штат кондукторів в столиці налічував до тисячі чоловік, частина з них – звільнилася

Проїзд можна оплатити за допомогою е-квитка. Фото: "Сьогодні"

Проїзд можна оплатити за допомогою е-квитка. Фото: "Сьогодні"

З сьогоднішнього дня в наземному міському транспорті Києва вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", частина колективу буде переведена на іншу посаду.

"Посада кондуктора офіційно скасована з сьогоднішнього дня. Частина співробітників, які виконували цю роботу переведені на суміжні професії. А саме ними посилено штат контролерів, які перевіряють оплату проїзду в міському транспорті", – повідомили сайту "Сьогодні" в комунальному підприємстві "Київпастранс".

Фото: "Сьогодні"
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Там зазначають, що штат кондукторів налічував до тисячі чоловік. Частині з них довелося звільнитися, оскільки вони не підходять на роботу контролерами за віком. На підприємстві зазначають, що закликають пасажирів справно оплачувати проїзд в міському наземному транспорті, оскільки контроль буде посилено на всіх маршрутах. До речі, штраф – 160 гривень.

Нагадаємо, проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах і фунікулері можна оплатити за допомогою е-квитка або заздалегідь придбати паперові квитки.

Раніше ми писали, що в київському метро стався збій – пасажирам повернули гроші за проїзд.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.

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