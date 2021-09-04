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У Києві через футбол продовжать роботу київського метрополітену

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 17:10
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Також у столиці можуть закрити три станції метро
Можуть закрити станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" / Фото: колаж "Сьогодні"
Можуть закрити станції "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві, у ніч з 4 на 5 вересня, на одну годину продовжать роботу київського метрополітену.

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Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Роботу метрополітену продовжать у зв'язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Франції. Гра розпочнеться о 21:45.

"Зауважимо, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цей механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Події в метро Києва

У Києві, де в неділю потужна злива затопила кілька районів міста, вода потоками заливала і станцію метро "Героїв Дніпра", причому лило прямо на силові кабелі та шляхи. Раніше повідомлялося, що на роботі поїздів це нібито не відбилося.

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Такожісторія про маленьку кішку, яка прожила тиждень в тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні городян.

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