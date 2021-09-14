У Києві продовжать роботу метро через матч Динамо-Бенфіка

Даний механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення людей

В ніч з вівторка на середу в Києві продовжать роботу метрополітену. Колаж: "Сьогодні

У Києві, в ніч з 14 на 15 вересня, на одну годину продовжать роботу київського метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба Метрополітену.

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Роботу метрополітену продовжать у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Бенфіка" (Лісабон), робота метрополітену буде продовжена на 1:00. Гра розпочнеться о 22:00.

"Зауважимо, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції" Олімпійська "перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого",- йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що цей механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

У Київському метрополітені на двох станціях утворилися натовп і тиснява

Раніше ми повідомляли, що в метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів. Скупчення людей спостерігалося вранці в понеділок, 13 вересня, на станціях метро "Теремки" та "Мінська".

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