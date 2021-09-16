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У Києві через марафон в центрі перекриють рух транспорту

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
16 вересня, 14:16
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Також за маршрутом марафону передбачені зміни руху громадського транспорту
Два дня в столиці будуть перекриті дороги
Два дня в столиці будуть перекриті дороги / Фото: Колаж: Сьогодні

19 вересня в столиці пройде спортивний захід "11-й WORK.UA Київський півмарафон 2021", в якому візьмуть участь близько 9 тис. учасників. За інформацією організаторів, з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Про це повідомляє КМДА.

Графік перекриття вулиць 18-19 вересня:

  • вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоській) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївській) – з 5:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
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Карта марафону
Карта марафону / Фото: КГГА

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

  • вул. Петра Сагайдачного – з 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз – з 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська – з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – з 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (в напрямку Гаванського моста) – з 07:00 до 11:00;
  • Гаванський міст (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (в напрямку Північного моста) – з 07:00 до 11:00
  • Північний міст (в напрямку житлового масиву Троєщина) – з 07:00 до 11:00;
  • вул. Трухановська – з 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (в напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро – з 07:00 до 10:00;
  • поворот з моста Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 11:00.

Також за маршрутом марафону передбачені зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

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Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.

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