У Києві через негоду стався збій транспорту – де не проїхати

У столиці трохи утруднений рух

У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, у Києві через негоду стався збій у роботі громадського транспорту. Так, рух організували іншими вулицями.

Про це повідомили у Київпастрансі.

Реклама

Що з транспортом?

Змінено рух автобусів №31 на вул. Татарській, 27, через аварію водоканалу. Наразі на місце направлена відповідальна служба міста.

Рух автобусів №31 організований через вул. Шмідта.

Затори у Києві

Станом на обід 9 січня у Києві трохи утруднений рух транспорту. Так, затори утворилися на вулицях Антоновича та Лаврська.

Реклама

У Києві практично вільні дороги. Скриншот

Реклама

Як прибирають дороги?

Наразі на вулицях столиці працює близько 140 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари.

Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж, 10 січня, опади повинні припинитися, але буде ожеледиця.

Водіїв попередили бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

На інтерактивній карті в режимі онлайн можна спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки у столиці.

Раніше ми писали: