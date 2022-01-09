Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві через негоду стався збій транспорту – де не проїхати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 січня, 14:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці трохи утруднений рух
У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, у Києві через негоду стався збій у роботі громадського транспорту. Так, рух організували іншими вулицями.

Про це повідомили у Київпастрансі.

Реклама

Що з транспортом?

Змінено рух автобусів №31 на вул. Татарській, 27, через аварію водоканалу. Наразі на місце направлена відповідальна служба міста.

Рух автобусів №31 організований через вул. Шмідта.

Затори у Києві

Станом на обід 9 січня у Києві трохи утруднений рух транспорту. Так, затори утворилися на вулицях Антоновича та Лаврська.

Реклама

У Києві практично вільні дороги. Скриншот

Реклама

Як прибирають дороги?

Наразі на вулицях столиці працює близько 140 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари.

Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж, 10 січня, опади повинні припинитися, але буде ожеледиця.

Водіїв попередили бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

На інтерактивній карті в режимі онлайн можна спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки у столиці.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
#людина_цього_дня
9 січня. Стів Джобс. 15 років тому, в 2007 році, у Сан-Франциско (США) один із засновників і керівник компанії Apple представив публіці перший iPhone, що стало справжньою революцією…
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 045

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти