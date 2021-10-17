В Києві через серйозну ДТП на мосту утворився затор: як потрапити в центр міста (карта)

Зараз рух транспорту обмежений у напрямку правого берега столиці

У Києві на Південному мосту серйозна ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві сталася серйозна ДТП на Південному мосту. Рух у напрямку центра міста обмежено.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва та "Київ Оперативний".

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За попередніми даними, унаслідок аварії ніхто не постраждав.

"Доволі серйозна ДТП на Південному мосту у лівій смузі. Рух транспорту обмежено, буде затор", – йдеться в повідомленні.

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На мосту утворився затор

На заїзді на Південний міст утворився затор. Він починається від станції метро "Осокорки" і закінчується приблизно на середині мосту.

При цьому, Google-карти показують, що на мосту сталися дві ДТП.

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Затор тягнеться до середини мосту. Фото: скріншот з Google-карт

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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