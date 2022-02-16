У Києві — збій в роботі громадського транспорту: яка ситуація на дорогах зараз (карта)

Нині у столиці змінено рух автобусів, а також затримуються трамваї

Рух автобусів змінили через ДТП, а трамваї затримуються з технічних причин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві змінили рух автобусів на вул. Миколайчука, 1. Це пов'язано з дорожньо-транспортно пригодою. Крім того, в столиці затримуються трамваї.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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"Змінено рух автобусів № 49, 95 на вул. Миколайчука, 1 в напрямку ст. м. "Лівобережна" з причини ДТП. На місце викликано поліцію", — йдеться в повідомленні.

Нині рух автобусів № 49, 95 організовано по вул. Тичини.

Крім того, з технічних причин затримується рух трамваїв № 12, 17 на вул. Червонофлотська — 3 лінія в напрямку Пущі-Водиці. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Затори в столиці

За інформацією сайту infoportal.kiev.ua, нині в столиці дорога майже вільна. Лише подекуди спостерігаються "тягучка".

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У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

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Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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