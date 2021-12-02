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У Києві змінили маршрути автобусів (список)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 грудня, 09:47
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Автобуси поміняють свої маршрути через роботу з відновлення асфальтобетонного покриття на розворотному майданчику автобусів
Автобуси сьогодні поміняють маршрут
Автобуси сьогодні поміняють маршрут / Фото: Колаж: Сьогодні

2 грудня маршрути автобусів №№ 104, 108 змінено. Орієнтовно це буде з 11:00 до 15:00.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Чому автобуси поміняють маршрут

Автобуси поміняють свої маршрути через роботу з відновлення асфальтобетонного покриття на розворотному майданчику автобусів за адресою просп. Миколи Бажана, 3

Як їздитимуть автобуси

Рух автобусів №№ 104, 108 у напрямку руху ст. м. Харківська буде організовано відповідно до с. Бортничі та вул. Митрополита Андрія Шептицького на вул. Декабристів за діючими маршрутами, далі – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Декабристів, а потім знову за діючими маршрутами.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

Раніше ми писали:

  • У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
  • В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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