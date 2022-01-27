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У Києві зміниться рух трамваїв – графік та маршрути

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 17:19
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Співробітники підприємства проведуть ремонтні роботи
У столиці транспорт їздитиме по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці транспорт їздитиме по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в ніч на 28 січня зміниться графік руху громадського транспорту. Це пов’язано з проведенням запланованих ремонтних робіт контактних мереж.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Зміни у роботі транспорту

Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3 через ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Володимира Покотила – бульвару Кольцова.

З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Володимира Покотила – бульв. Кільцова буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут №1:

  • від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
  • від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

  • від ст. "Старовокзальна": 23:32, 23:44;
  • від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

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До того ж, буде змінено маршрут трамваїв № 28 через ремонт трамвайних колій по вул. Остафія Дашкевича – вул. Миколи Кибальчича.

З 00:20 до 05:15 рух трамваїв по вул. Остафія Дашкевича у напрямку ст. м. "Чернігівська" буде закрито.

Рух трамваїв буде організовано до бульв. Перова:

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

  • від вул. Милославська: 23:08, 23:23;
  • від вул. Милославська до ст. м. "Чернігівська": 23:44, 23:55;
  • від ст. м. "Лісова": 22:55, 23:10.

О 05:15 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, по окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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