У Києві зміниться графік тролейбусів: розклад та маршрути

У Києві в ніч проти 26 листопада будуть змінено маршрути тролейбусів №92Н, 93Н, 94Н. На перехресті просп. Перемоги – вул. В. Гетьмана – вул. О. Довженка ремонтують контактну мережу тролейбуса.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
З 01:30 до 04:30 рух тролейбусів буде організовано:
- Маршрут № 92Н від просп. Свободи до вул. І. Виговського за діючим маршрутом, далі – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський, далі за діючим маршрутом.
- Маршрути №№ 93Н, 94Н відповідно від вул. Чорнобильської та просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги за діючими маршрутами, далі – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги, далі за діючими маршрутами.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.
Раніше ми писали:
- У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
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