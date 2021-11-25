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У Києві зміниться графік тролейбусів: розклад та маршрути

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 листопада, 15:42
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Рух транспорту організували іншим маршрутом через ремонтні роботи
У столиці маршрути тролейбусів буде змінено
У столиці маршрути тролейбусів буде змінено / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч проти 26 листопада будуть змінено маршрути тролейбусів №92Н, 93Н, 94Н. На перехресті просп. Перемоги – вул. В. Гетьмана – вул. О. Довженка ремонтують контактну мережу тролейбуса.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

З 01:30 до 04:30 рух тролейбусів буде організовано:

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  • Маршрут № 92Н від просп. Свободи до вул. І. Виговського за діючим маршрутом, далі – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський, далі за діючим маршрутом.
  • Маршрути №№ 93Н, 94Н відповідно від вул. Чорнобильської та просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги за діючими маршрутами, далі – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги, далі за діючими маршрутами.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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Раніше ми писали:

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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