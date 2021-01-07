У Києві змінять рух громадського транспорту через локдаун

Під час локдауну з 8 по 24 січня в Києві зміниться робота громадського транспорту. У Київській міській адміністрації (КМДА) попередили, що:
- інтервали в графіку міських рейсів можуть збільшити;
- в трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутки будуть пускати стільки пасажирів, скільки сидячих місць в салоні;
- деякі станції метро можуть закрити або обмежити вхід/вихід, про це пасажирів будуть попереджати звуковими оповіщеннями.
"Міська влада закликає киян не користуватися громадським транспортом без необхідності", – додали в КМДА.
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При цьому, як запевняв мер Києва Віталій Кличко, весь комунальний транспорт буде щодня проходить процедуру дезінфекції. Кожен день на маршрути в столиці виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв.
Нагадаємо, носіння маски в громадських місцях, включаючи транспорт, залишається обов'язковим.
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