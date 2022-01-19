У Києві змінять рух тролейбусів – час та маршрути

Рух зміниться у Голосіївському та Печерському районах

Транспорт замінить маршрут із середи на четвер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 20 січня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 42, 43 та 91Н. А також скорочено режим роботи тролейбусного маршруту №38.

Про це повідомляє прес-служба Київпастранс у Telegram.



"У зв’язку з перевлаштуванням контактної мережі тролейбуса по бульв. Дружби Народів – Либідська площа. Із 00:01 до 05:00 рух тролейбусів по бульв. Дружби народів – Либідська площа буде закрито", – йдеться у повідомленні.

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Як буде організовано рух

Маршрут №42: від вул. Дегтярівській до Деміївської площі.

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

- Від ст. м. "Либідська": 23:38, 23:55;

– від вул. Дегтярівська: 22:55, 23:10.

Маршрут №43: від Кібернетичного центру до ст. м. "Либідська".

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

- від Кібернетичного центру: 21:30; 22:15;

- від Дарницької площі: 22:40, 23:20.

Маршрут № 91Н:

– від вул. Милославській до Дарницької площі;

– від Залізничного вокзалу "Центральний" до Либідської площі.

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Маршрут №38:

Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:

- Від ст. м. "Видубичі": 22:25, 22:40;

- від Національного музею історії України до другої світової

війни: 22:53, 23:08.

- Від ст. м. "Видубичі" до Печерського мосту: 23:25, 23:40;



У службі зазначають, що о 05:00 рух буде відновлено.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сегодня" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

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Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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