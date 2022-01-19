У Києві змінять рух тролейбусів – час та маршрути

У Києві в ніч на 20 січня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 42, 43 та 91Н. А також скорочено режим роботи тролейбусного маршруту №38.
Про це повідомляє прес-служба Київпастранс у Telegram.
"У зв’язку з перевлаштуванням контактної мережі тролейбуса по бульв. Дружби Народів – Либідська площа. Із 00:01 до 05:00 рух тролейбусів по бульв. Дружби народів – Либідська площа буде закрито", – йдеться у повідомленні.
Як буде організовано рух
- Маршрут №42: від вул. Дегтярівській до Деміївської площі.
Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:
- Від ст. м. "Либідська": 23:38, 23:55;
– від вул. Дегтярівська: 22:55, 23:10.
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- Маршрут №43: від Кібернетичного центру до ст. м. "Либідська".
Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:
- від Кібернетичного центру: 21:30; 22:15;
- від Дарницької площі: 22:40, 23:20.
- Маршрут № 91Н:
– від вул. Милославській до Дарницької площі;
– від Залізничного вокзалу "Центральний" до Либідської площі.
- Маршрут №38:
Останні відправлення тролейбусів за власним маршрутом:
- Від ст. м. "Видубичі": 22:25, 22:40;
- від Національного музею історії України до другої світової
війни: 22:53, 23:08.
- Від ст. м. "Видубичі" до Печерського мосту: 23:25, 23:40;
У службі зазначають, що о 05:00 рух буде відновлено.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сегодня" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
- У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.