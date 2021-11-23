У Києві змінять графік роботи трамваїв – список маршрутів

Рух усіх трамваїв відновлять ближче до ранку

Трамваї скоротять свою роботу через ремонт шляху на двох вулицях / Колаж "Сьогодні"

У ніч на 24 листопада буде скорочено режим роботи трамваїв№№ 8-К, 29-К, 14. Все через ремонт шляху на вулиці Привокзальній та Кирилівській.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Як працюватимуть трамваї №14

З 01:10 до 05:25 рух трамваїв вулицею Кирилівською (заїзд у депо) закриють.



Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

від Контрактової площі: 22:30, 22:45;

від проспекту Втішний: 23:46, 23:54.

О 05:25 рух трамваїв відновлять.

Як працюватимуть трамваї № 8-К

З 00:10 до 05:00 рух трамваїв вулицею Привокзальною закриють.



Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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від вулиці Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД): 22:38, 22:48;

від ст. м. "Позняки": 23:18, 23:30.

О 05:00 рух відновлять за графіком.

Як працюватимуть трамваї №29-К

від вулиці Павла Усенка (Дарницьке ТРЕД): 22:35, 23:05;

від ст. м. "Бориспільська": 23:16, 23:43.

О 05:00 рух відновлять за графіком.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

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Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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