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У Києві змінять маршрути тролейбусів. Куди не доїхати

15 липня 2021 15:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У столиці триває ремонт проспекту Степана Бандери – його ділянки перекривають по черзі

На три дні перекриють проспект Степана Бандери / Фото: колаж "Сьогодні"

На три дні перекриють проспект Степана Бандери / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві триває капітальний ремонт проспекту Степана Бандери – у зв'язку з цим у столиці з 16 до 19 липня змінять маршрути тролейбусів № 25, 27, 29-Д, 30, 31-Д, 34-Д.

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Про це повідомляє "Київпастранс"

Рух тролейбусів змінять з 21:00 год. 16.07.2021 до 06:00 год. 19.07.2021 по просп. Степана Бандери та вул. Олени Теліги (на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ольжича).

Рух тролейбусів буде організовано:

  • маршрут № 25 – від просп. Свободи до ст. м. "Лук’янівська";
  • маршрути № 27,30 відповідно – від зал. ст. "Київ-Волинський" та вул. Кадетський Гай до вул. Ольжича;
  • маршрути № 29-Д,31-Д відповідно –від ст. м. "Дарниця" та вул. Милославської до ст. м. "Мінська";
  • маршрут № 34-Д – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Також, у столиці на час ремонту подовжать режим роботи автобусів маршрутів №№ 21, 101. А маршрути заїздів та виїздів тролейбусів №29-Д,30,31-Д, 34-Д, 37,37-А,47,50,50-К та 91-Н Куренівського ТРЕД та № 25 ТРЕД № 2 буде змінено.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві ремонтуватимуть дорогу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" – рух транспорту буде тимчасово закритий. Ремонтні роботи триватимуть два місяці.

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Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 червня, в Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту. Незабаром такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.

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