У Києві маршрутка з пасажирами їхала з відкритими дверима (відео)

Інцидент стався в маршрутці з номером "90"

Сьогодні вранці, 4 березня, в Києві пасажирська маршрутка їхала з відкритими дверима.

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Про це розповіли очевидці, які перебували в транспорті, пише Київ Зараз в Telegram.

Зокрема, інцидент стався в маршрутці з номером "90".

"Поїздка з вітерцем – водій 90 автобуса прокатав пасажирів одну зупинку з відкритими дверима" , – пишуть в Мережі.

Чому так сталося – невідомо.

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Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Кирилівській сталася НП – у маршрутки відвалилося колесо.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

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