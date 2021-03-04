У Києві маршрутка з пасажирами їхала з відкритими дверима (відео)

Сьогодні вранці, 4 березня, в Києві пасажирська маршрутка їхала з відкритими дверима.
Про це розповіли очевидці, які перебували в транспорті, пише Київ Зараз в Telegram.
Зокрема, інцидент стався в маршрутці з номером "90".
"Поїздка з вітерцем – водій 90 автобуса прокатав пасажирів одну зупинку з відкритими дверима" , – пишуть в Мережі.
Чому так сталося – невідомо.
Раніше ми писали, що в Києві на вулиці Кирилівській сталася НП – у маршрутки відвалилося колесо.
Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
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