У Києві масштабна ДТП: зіткнулися одразу п'ять авто (відео)

Причина ДТП та кількість постраждалих наразі невідома

У Києві на проспекті Науки сталася аварія. Зіткнулося одразу п'ять машин.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

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"Поки не зрозуміло, як саме це сталося. Відомо лише, що, на щастя, ніхто не постраждав", – пишуть у Мережі.

В опублікованому відео видно, що учасником аварії також стала інкассаторська машина.

На місці утворився затор

На проспекті вже утворився невеликий затор, свідчить онлайн-сервіс Google maps.

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ДТП сталося на проспекті Науки / Фото: Google Maps

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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