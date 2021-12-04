У Києві масовий збій у роботі транспорту: де не проїхати

Через щільний автомобільний трафік у столиці багато заторів та скупчення легкового транспорту

У Києві затори. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 4 грудня, у Києві стався збій у роботі транспорту. На деяких ділянках проводяться заплановані дорожні роботи.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Що з транспортом?

Змінено рух автобусів №87, 108 на вул. Шумського через проведення дорожніх робіт. Рух автобусів №87 організовано по пр-ту Тичини. Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.

Також змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" через будівельні роботи. Рух автобусів № 64 організований до зупинки "Розвилка".

Крім того, змінено рух автобусів №95 на вул. Березняківська, зупинка з.п "Лівий берег" через проведення дорожніх робіт. Рух автобусів №95 організований за п-т. Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми, без в'їзду по вул. Березняківська.

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Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. Крім того, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

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У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі

Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.

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