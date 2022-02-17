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У Києві можуть запровадити спецрежим для транспорту? У КМДА відповіли

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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17 лютого, 14:58
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У разі НС дорожньо-транспортний комплекс міста працюватиме за спеціальним режимом
У столиці метро використовуватимуть для укриття під час НС
У столиці метро використовуватимуть для укриття під час НС / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні громадський транспорт столиці працює у штатному режимі. За надзвичайної ситуації весь транспорт міста працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор під час онлайн пресбрифінгу про заходи, які вживає міська влада у зв'язку з можливою подальшою агресією Росії.

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За його словами, метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та захисту населення як сховище.

Метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури вранці та ввечері у години пік (приблизно 6 годин на день), решту часу метрополітен буде використовуватись як укриття.

"Він забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей. При цьому метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Кожна станція облаштована герметизуючими затворами. Робота транспорту буде організована відповідно до документів і залежно від ситуації", – зазначив Руслан Кандибор.

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У разі НС дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спеціальним режимом. Насамперед забезпечуватиметься перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення. Також буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під'їзних шляхів до них.

Як бути мешканцям лівого берега

"Що стосується роботи "Червоної" гілки на лівому березі, то вона буде зупинена, оскільки це відкрита ділянка. Але мешканці лівого берега матимуть можливість евакуюватися на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену", – пояснив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Він наголосив, що на кожній станції метрополітену є дефібрилятори. У касах та на постах поліції на кожній станції є аптечки надання першої домомедичної допомоги.

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"У разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору. Крім того, автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста", – запевнив Руслан Кандибор.

Загроза російської агресії

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